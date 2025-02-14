Петренко: Були проблеми з диханням

Українська біатлоністка Ірина Петренко прокоментувала свій слабкий виступ у міксті на чемпіонаті світу-2025 у швецарському Ленцергайде, де вона передала естафету на 17 місці з відставанням у 1 хвилину і 12 секунд.

Спортсменку цитує Суспільне.

"Були певні проблеми з диханням, стався спазм. Друга половина гонки вже пішла, можна сказати, не за планом. Можливо, і гори, і висота даються взнаки. Я доволі важко почуваюся на високогірних етапах. Сезон схожий на американські гірки: десь починаєш набирати, потім знову прибиває. Зараз наче в більш-менш оптимальній формі перебуваю і сподіваюся, що покажу непоганий результат", – заявила українка.

Сьогодні, 14 лютого, Петренко виступить у спринті на ЧС-2025. Початок гонки – о 16:05 за київським часом.