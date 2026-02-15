"Це про вбивство людей": Лессер прокоментував війну в Україні після отримання "золота" Сочі-2014

Німецький біатлоніст Ерік Лессер, який отримав золоту медаль за естафету Сочі-2014 після анулювання досягнень російського біатлоніста Євгенія Устюгова, виступив із різкою критикою дій РФ та підтримав Україну.

Його слова передає Tribuna.

"Так. Ситуація в Україні жахлива. Це про вбивство людей. Це велика війна всередині незалежної України. Не знаю, чи коректно так висловитися – але це війна майже в центрі Європи. Це війна, а є один президент РФ, який постійно щось говорить, що хоче мати мир і бореться за мир, але зрештою він вбиває людей – все більше і більше людей, атакує інфраструктуру… Тому я висловлюю величезні слова підтримки Україні.

Тому я зі спортивного боку дуже щасливий, що в біатлонному світі, в міжнародних гонках, немає росіян. Це те, що спорт може зробити – якось усунути російських спортсменів звідси, з Олімпійських ігор".

Ерік розповів, що продовжує підтримувати зв'язок з українськими спортсменами, з якими мав змогу тренуватися разом.

"Так, іноді, коли ми бачимося з Підручним, Лесюком, Мандзином, тому що вони були з нами на зборах. У нас було кілька тренувань разом на гірських велосипедах. Це було дуже весело. Тож так, коли ми бачимося, ми трохи розмовляємо, чи все гаразд. Завжди хороша розмова".

Нагадаємо, росіяни Олексій Волков, Євген Устюгов, Дмитро Малишко та Антон Шипулін виграли чоловічу естафету на Іграх у Сочі-2014, проте пізніше допінг-проба Устюгова дала позитивний результат, що призвело до командної дискваліфікації.

Таким чином золоті медалі отримали німці Ерік Лессер, Даніель Бьом, Арнд Пайффер та Зімон Шемпп. Срібними призерами стали австрійці Крістоф Зуманн, Данієль Мезотіч, Зімон Едер та Домінік Ландертінґер, які тоді фінішували третіми.

Окрім "золота" Сочі-2014, у активі Еріка Лессера є олімпійське "срібло" тієї ж Олімпіади в індивідуальній гонці та бронза Пхьончхана-2018 в естафеті. На чемпіонатах світу він здобув 7 нагород, серед яких дві золоті медалі Контіолахті-2015 (переслідування та естафета).

Зауважимо, що у березні 2022-го року Ерік Лессер віддав свій Instagram-аккаунт українській біатлоністці Анастасії Меркушиній, щоб вона могла інформувати спортивний світ про вторгнення російських військ до нашої країни.