Росіяни відмовилися повертати золоті медалі Олімпіади-2014, яких їх позбавили за допінг

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) зобов'язав російських спортсменів повернути золоті медалі, здобуті на Олімпійських іграх 2014 у чоловічій естафеті, оскільки їхня команда була дискваліфікована за використання допінгу. Проте росіяни відмовляються виконувати цю вимогу.

Про це повідомляють російські пропагандистські медіа.

Зокрема, рішуче бажання залишити собі здобуту медаль висловив Антон Шипулін, який був лідером російської збірної в ті роки.

"Чи буду повертати олімпійську медаль? Ні. А навіщо? Я її завоював, вона моя, і повертати не збираюся", – сказав Шипулін.

Нагадаємо, росіяни Олексій Волков, Євген Устюгов, Дмитро Малишко та Антон Шипулін виграли чоловічу естафету на Іграх у Сочі-2014, проте пізніше допінг-проба Устюгова дала позитивний результат, що призвело до командної дискваліфікації.

Таким чином золоті медалі отримали німці Ерік Лессер, Даніель Бьом, Арнд Пайффер та Зімон Шемпп. Срібними призерами стали австрійці Крістоф Зуманн, Данієль Мезотіч, Зімон Едер та Домінік Ландертінґер, які тоді фінішували третіми.

Бронзові олімпійські медалі отримали норвежці Тар'єй Бо, Йоганнес Бо, Оле-Айнар Бйорндален та Еміль Свендсен. 12 років тому норвежці залишились без нагород, посівши 4 місце.