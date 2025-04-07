Поступово повертаю кондиції: Кінаш – про відновлення після операції на серці

Український біатлоніст Степан Кінаш восени минулого року переніс операцію на серці, але поступово повертається до великого біатлону. Не так швидко, як би того хотілось і самому атлету, і вболівальникам, але в цьому процесі потрібно чітко витримати всі процедури та терміни, поспішати тут точно не варто. На карту поставлено і здоров’я, і спортивна кар’єра.

23-річний атлет із Харківщини розпочинав підготовку до сезону з основною командою, але корективи внесло хірургічне втручання. Після лікування взяв участь в кількох міжнародних стартах та чемпіонаті України. Ті, хто добре обізнані в темі, особливих проривів від біатлоніста й не очікували, на все свій час.

У розмові з "Чемпіоном" Степан Кінаш розповів про поступове відновлення організму та ділиться очікуваннями від майбутнього.

"Якщо брати з моменту першого снігу, "вкатки", то з часом моє самопочуття покращувалось і форма поступово набиралася. Задача була такою, щоб в цьому році повністю відновитися після операції й мати можливість повноцінно тренуватися, давати навантаження, щоб моє серце могло його нормально переносити", – каже Степан Кінаш в ексклюзивному коментарі "Чемпіону".

Степан Кінаш Фото Дмитра Євенка

Біатлоніст розповідає, що вже після нового року відчув, що може прогресувати функціонально, і згідно з рекомендаціями лікарів почав отримувати необхідні навантаження.

"Поступово покращилось самопочуття, але, на жаль, не вийшло повною мірою себе показати у цьому сезоні. На Універсіаді ще й хвороба була, вірус, а потім взагалі не було змагань. Але в будь-якому разі акцент був на відновлення та реабілітацію", – наголосив спортсмен.

Степан Кінаш під час сингл-міксту на чемпіонаті України 2025 Фото Дмитра Євенка

Загалом, з поставленими задачами на сезон вдалося впоратися, вважає Степан Кінаш. Адже в його випадку головне тверезо оцінювати співвідношення бажань та можливостей.

"На чемпіонаті України показав результат такий, який він є, але це також результат. Спробував нав'язати конкуренцію хлопцям. Вважаю, що зі своєю задачею я впорався. У цьому сезоні було нелегко і в психологічному плані, адже постійно хотілося бігти, показувати результати, але мусив дотримуватися всіх рекомендацій лікарів.

Сергій Супрун, Тарас Лесюк та Степан Кінаш – учасники квіткової церемонії за підсумками суперспринту на ЧУ-2025 Фото Дмитра Євенка

На повну конкурувати з хлопцями, які виступають на високому рівні ще не можу, до того рівня ще треба тренуватися і набирати форму, все треба починати спочатку, робити все під керівництвом тренерів та лікарів. Попри все, березневий чемпіонат України для мене минув непогано. Була і перемога, і бронза в естафетах. В особистих гонках був п’ятим та шостим. Тобто, не "випадав", не провалився. Важливо, що з кожним стартом біглося все краще. Відчуваю, що вже можу змагатися, терпіти, але кондиції ще треба набирати", – підсумував біатлоніст.

Степан Кінаш ще не знає, під керівництвом якого тренера і в якій команді розпочне підготовку до сезону 2025/26. Групи та тренувальні графіки ще остаточно не сформовані. Всі ці питання мають владнатись ближче до кінця квітня. Атлет каже, що продовжує тримати контакт і з тренерами та лікарями.

"Змагальний цикл завершився, тож саме на фоні відновлення маю пройти обстеження з кардіологом, інші обстеження, які ми робимо кожні пів року. І вже знаючи результати, якщо буде все добре і мені дають зелене світло, то я починаю тренуватися повноцінно".

Степан Кінаш Фото Дмитра Євенка

Раніше перспективи Степана Кінаша в інтерв’ю "Чемпіону" прокоментувала головна тренерка чоловічої збірної України з біатлону Надія Бєлова.

"Степан, на жаль, хворів, йому зробили операцію і він випав з обойми. Разом з тим, це теж спортсмен, який може добре стріляти, він витривалий, не залежить від невдач при стрільбі, психологічно правильно реагує на різні моменти. Шкода, що він не створив конкуренції для лідерів у цьому сезоні".

Про перспективи Кінаша в інтерв’ю нашому виданню також висловився президент федерації біатлону України Іван Крулько.

"На чемпіонаті України він проявив себе дуже непогано. І я можу сказати, що попередньо тренер чоловічої команди Надія Бєлова розглядає якраз Степана для підготовки в основній команді. Але не тільки Кінаша, а й Богдана Борковського, Сергія Супруна".

У минулому сезоні Степан Кінаш взяв участь у двох гонках Кубку IBU, грудневому чемпіонаті України. На Всесвітній Універсіаді-2025 стартував у двох гонках, а наприкінці сезону – в чемпіонаті України в Буковелі. Зокрема, під час національної першості у складі команди Харківської області виграв золото в сингл-міксті та бронзу в класичній естафеті.

Степан Кінаш із Любов'ю Кип'яченковою після перемоги в сингл-міксті на чемпіонаті України 2025 Фото Дмитра Євенка

Головним успіхом Степана Кінаша на міжнародному рівні є срібна медаль молодіжного чемпіонату світу 2024 року в естафеті серед юніорів. Також він здобув бронзову нагороду на юніорському чемпіонаті Європи 2023 у змішаній естафеті.