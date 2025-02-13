Джима повертається. Україна визначилась зі складом на жіночий спринт на ЧС-2025

Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц визначився зі складом команди на спринт на чемпіонаті світу 2025 року в швейцарському Ленцергайде.

Про це повідомляє Суспільне.

Україну в цій гонці представлять Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олена Городна та Ірина Петренко.

Для Джими та Городної це буде перша гонка на нинішньому мундіалі. Змішану естфаету, яка відбулася в середу, 12 лютого, Джима пропускала через наслідки хвороби, яку вона перенесла в процесі підготовки до чемпіонату світу.

Жіночий спринт відбудеться у п’ятницю, 14 лютого, початок гонки – о 16:05 за київським часом.

Нагадаємо, раніше вже став відомий склад збірної України на чоловічий спринт, який відбудеться у суботу, 15 лютого.