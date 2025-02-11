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Стало відомо, чому Джима пропустить першу гонку ЧС-2025

Олег Дідух — 11 лютого 2025, 17:40
Стало відомо, чому Джима пропустить першу гонку ЧС-2025
Юлія Джима
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц назвав причини відсутності олімпійської чемпіонки Юлії Джими в складі команди на першу гонку чемпіонату світу-2025, змішану естафету.

Фахівця цитує Суспільне.

"Кандидатура Джими на мікст не розглядалася — вона перехворіла на зборі в Антгольці і з температурою 38 три дні була. Часу ще не вистачило, аби відновитися до естафети", – заявив Зоц.

Нагадаємо, змішана естафета на чемпіонаті світу 2025 року в швейцарському Ленцергайде відбудеться у середу, 12 лютого. Початок гонки – о 15:30 за київським часом.

Збірну України в цій гонці представлять Ірина Петренко, Христина Дмитренко, Дмитро Підручний і Антон Дудченко. Команда вийде на старт під сьомим номером.

Юлія Джима збірна України з біатлону Микола Зоц Чемпіонат світу з біатлону-2025

Юлія Джима

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