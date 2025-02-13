Дебют Мандзина на ЧС. Став відомий склад збірної України на спринт у Ленцергайде

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Надія Бєлова визначилася зі складом на спринт на чемпіонаті світу 2025 року в швейцарському Ленцергайде.

Про це повідомляє Суспільне.

Участь у гонці візьмуть Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Тарас Лесюк.

Для Мандзина це буде дебютна гонка на чемпіонатах світу. Раніше він представляв збірну України лише на етапах Кубку світу.

Для Підручного та Дудченка це буде вже друга гонка на поточному чемпіонаті світу. У середу, 12 лютого, вони взяли участь у змішаній естафеті разом із Іриною Петренко та Христиною Дмитренко та допомогли команді фінішувати на восьмому місці.

Чоловічий спринт у Ленцергайде відбудеться у суботу, 15 лютого. Початок гонки – о 16:05 за київським часом. У п'ятницю, 14 лютого, відбудеться жіночий спринт.