Збірна України назвала склади на змішані естафети Кубку світу в Отепя

Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складами на змішані естафети на восьмому етапі Кубку світу, що проходить в естонському Отепя.

Про це повідомляє Український біатлон.

В одиночній змішаній естафеті "синьо-жовтих" представлять Богдан Борковський та Анастасія Меркушина. Гонка відбудеться у неділю, 15 березня, о 13:35 за київським часом.

Одиночна змішана естафета

7-1. Богдан Борковський

7-2. Анастасія Меркушина

У змішаній естафеті гонку розпочне Дмитро Підручний, другим стартуватиме Віталій Мандзин, а завершать естафету Христина Дмитренко та Дарина Чалик.

Змішана естафета

14-1. Дмитро Підручний

14-2. Віталій Мандзин

14-3. Христина Дмитренко

14-4. Дарина Чалик

Гонка відбудеться у неділю, 14 березня. Початок – о 15:40 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні Дмитро Підручний 13-м завершив гонку переслідування.