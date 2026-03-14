Збірна України назвала склади на змішані естафети Кубку світу в Отепя
Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складами на змішані естафети на восьмому етапі Кубку світу, що проходить в естонському Отепя.
Про це повідомляє Український біатлон.
В одиночній змішаній естафеті "синьо-жовтих" представлять Богдан Борковський та Анастасія Меркушина. Гонка відбудеться у неділю, 15 березня, о 13:35 за київським часом.
Одиночна змішана естафета
7-1. Богдан Борковський
7-2. Анастасія Меркушина
У змішаній естафеті гонку розпочне Дмитро Підручний, другим стартуватиме Віталій Мандзин, а завершать естафету Христина Дмитренко та Дарина Чалик.
Змішана естафета
14-1. Дмитро Підручний
14-2. Віталій Мандзин
14-3. Христина Дмитренко
14-4. Дарина Чалик
Гонка відбудеться у неділю, 14 березня. Початок – о 15:40 за київським часом.
Нагадаємо, напередодні Дмитро Підручний 13-м завершив гонку переслідування.