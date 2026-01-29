Норвезький біатлоніст достроково завершив сезон після оголошення складу на Олімпіаду-2026

28-річний біатлоніст Ендре Стрьомсгейм ухвалив рішення припинити виступи в поточному сезоні через непотрапляння до заявки національної збірної на майбутні Олімпійські ігри в Італії.

Про це повідомляє TV2.

"Я бачу, в якій ситуації перебуваю, тож оцінюю подальший шлях до наступного хорошого результату. З огляду на те, як усе склалося зараз, цього сезону більше стартів не буде", – пояснив Стрьомсгейм.

Раніше Ендре Стрьомсгейм виграв гонку з масовим стартом на чемпіонаті світу 2025. Для нього це перша в кар'єрі медаль на головному старті сезону.

Але після тріумфу, результативність біатлоніста пішла на спад. На останньому етапі в Нове-Место біатлоніст припустився п'яти помилок на фінальній стрільбі, що призвело до провального 84-го місця та втрати шансів на олімпійську путівку.

Нагадаємо, що тренерський штаб чоловічої збірної України з біатлону визначився зі складом на чемпіонат Європи 2026.