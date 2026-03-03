Історичний момент через 16 років: збірній Швеції вручили відібрані у Росії медалі Олімпіади-2010

Збірна Швеції з біатлону здобула бронзові нагороди чоловічої естафети Олімпійських ігор-2010 після анулювання результатів російської команди через використання заборонених речовин.

Про це повідомляє SVT.

Через 16 років шведські біатлоністи Фредрік Ліндстрем, Карл-Йоган Бергман, Маттіас Нільссон та Бйорн Феррі отримали свою "бронзу" естафети Ванкувера-2010. Урочисте нагородження пройшло 2 березня на стадіоні у Стокгольмі.

У тих Іграх шведська команда фінішувала четвертою, поступившись подіумом збірній Росії, проте згодом у лідера російської четвірки Євгенія Устюгова виявили заборонені речовини.

Варто нагадати, що через Євгенія Устюгова збірна Росії втратила не лише нагороди Ванкувера. Російська команда (Олексій Волков, Євген Устюгов, Дмитро Малишко, Антон Шипулін) виграла чоловічу естафету на домашніх Іграх у Сочі-2014. Проте подальший позитивний допінг-тест Устюгова призвів до дискваліфікації всього квартету.

У підсумку золоті нагороди тієї гонки перейшли до збірної Німеччини (Ерік Лессер, Даніель Бьом, Арнд Пайффер, Зімон Шемпп), а "срібло" дісталося австрійцям (Крістоф Зуманн, Данієль Мезотіч, Зімон Едер, Домінік Ландертінгер), які тоді фінішували третіми.