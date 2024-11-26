CAS відхилив апеляцію російського біатлоніста: Україна отримає срібло чемпіонату світу-2011

Чоловіча збірна України у 2011 році здобула бронзу на ЧС

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляцію колишнього російського біатлоніста Євгена Устюгова щодо порушення антидопінгових правил, позбавивши його трьох олімпійських медалей.

Про це повідомив Підрозділ із забезпечення доброчесності в біатлоні (BIU).

Устюгова дискваліфікували на 4 роки з анулюванням всіх спортивних результатів з 24 січня 2010 до завершення сезону 2013/2014, включно з медалями Ванкувера-2010 та Сочі-2014.

Таким чином, Росія втратила три олімпійські медалі, завойовані Устюговим, а також дві нагороди домашнього чемпіонату світу-2011. Загалом анульовані 19 подіумних результатів Устюгова на етапах Кубку світу, чемпіонатах світу та Олімпіадах (особистих та в складі естафетних команд).

Один з анульованих результатів напряму впливає на чоловічу збірну України. На чемпіонаті світу-2011 українські біатлоністи фінішували третіми в естафетній гонці, поступившись Норвегії та Росії.

Тоді бронзу здобула четвірка у складі Олександра Біланенка, Андрія Дериземлі, Сергія Семенова та Сергія Седнєва.

За Росію в тій гонці на другому етапі біг Євґеній Устюгов. Тож тепер результат збірної буде анульований. Відповідно, до збірної України перейде срібло чоловічої естафети чемпіонату світу-2011. А бронза дістанеться Швеції, яка в гонці фінішувала четвертою.

Раніше стало відомо, що тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складом чоловічої команди на перший етап Кубку світу сезону-2024/25.