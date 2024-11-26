CAS відхилив апеляцію російського біатлоніста: Україна отримає срібло чемпіонату світу-2011
Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляцію колишнього російського біатлоніста Євгена Устюгова щодо порушення антидопінгових правил, позбавивши його трьох олімпійських медалей.
Про це повідомив Підрозділ із забезпечення доброчесності в біатлоні (BIU).
Устюгова дискваліфікували на 4 роки з анулюванням всіх спортивних результатів з 24 січня 2010 до завершення сезону 2013/2014, включно з медалями Ванкувера-2010 та Сочі-2014.
Таким чином, Росія втратила три олімпійські медалі, завойовані Устюговим, а також дві нагороди домашнього чемпіонату світу-2011. Загалом анульовані 19 подіумних результатів Устюгова на етапах Кубку світу, чемпіонатах світу та Олімпіадах (особистих та в складі естафетних команд).
Один з анульованих результатів напряму впливає на чоловічу збірну України. На чемпіонаті світу-2011 українські біатлоністи фінішували третіми в естафетній гонці, поступившись Норвегії та Росії.
Тоді бронзу здобула четвірка у складі Олександра Біланенка, Андрія Дериземлі, Сергія Семенова та Сергія Седнєва.
За Росію в тій гонці на другому етапі біг Євґеній Устюгов. Тож тепер результат збірної буде анульований. Відповідно, до збірної України перейде срібло чоловічої естафети чемпіонату світу-2011. А бронза дістанеться Швеції, яка в гонці фінішувала четвертою.
Раніше стало відомо, що тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складом чоловічої команди на перший етап Кубку світу сезону-2024/25.