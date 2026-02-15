Через допінг росіянина: Фуркад та збірна Німеччини отримають золоті медалі поміж персьютами на Олімпіаді-2026

Поміж двома гонками переслідування Олімпійських ігор-2026, які заплановані на 15 лютого, відбудеться нагородження французького ексбіатлоніста Мартена Фуркада та чоловічої збірної Німеччини з біатлону.

Про це повідомляє сайт Міжнародного союзу біатлоністів.

Вони отримають свої золоті медалі Олімпіади 2010-го та 2014-го років відповідно після перерозподілу нагород через допінг російського біатлоніста Євгенія Устюгова. Його ще у 2020-му Спортивний арбітражний суд (CAS) визнав винним у порушенні антидопінгових правил через використання оксандролона.

Після декількох програних апеляцій справа була закрита навесні 2025-го, але перерозподіл медалей відбувся лише у 2026-му.

Фуркад-молодший стане олімпійським чемпіоном у масстарті Олімпади-2010. Це буде його шоста золота олімпійська медаль. Натомість у складі збірної Німеччини "золото" отримають: Ерік Лессер, Даніель Бем, Арнд Пайффер і Сімон Шемпп.

Нагадаємо, що Мартен намагається всидіти водночас на двох стільцях. Француз заступався за російських біатлоністів, які продовжують бути відстороненими від міжнародних змагань, а також нещодавно заявив, що підтримує Україну.

Відзначимо, що у неділю, 15 лютого, першими у боротьбу за медалі переслідування Олімпіади-2026 вступлять чоловіки (о 12:15 за Києвом). Україну у цій гонці представлять Віталій Мандзин і Дмитро Підручний, які вийдуть на старт із 24-ї та 27-ї позицій.

Згодом о 15:45 (за київським часом) на олімпійську трасу у персьюті вийдуть жінки. Тут представництво української збірної буде більшим – Юлія Джима (24-та), Олександра Меркушина (42-га) та Христина Дмитренко (54-та).

На сайті Чемпіон можна буде переглянути онлайн-трансляції чоловічого та жіночого персьютів.