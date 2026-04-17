5 олімпійських медалістів отримали заборону від World Athletics виступати за Туреччину

Одинадцять легкоатлетів, включаючи п'ятьох олімпійських медалістів, отримали відхилення від комісії World Athletics щодо зміни громадянства на турецьке.

Відмову отримали:

Кетрін Релін Аманан'оле (Кенія)

Раджиндра Кемпбелл (Ямайка) – бронзовий призер Олімпійських ігор 2024 року зі штовхання ядра

Джейдон Гібберт (Ямайка)

Браян Кібор (Кенія)

Бріджит Косгей (Кенія) – срібна призерка Олімпійських ігор 2020 року з марафону

Рональд Квемой (Кенія) – срібний призер Олімпійських ігор 2024 року з бігу на 5000 м

Нелвін Джепкембой (Кенія)

Фейвор Офілі (Нігерія)

Вейн Піннок (Ямайка) – срібний призер Олімпійських ігор 2024 року зі стрибків у довжину

Роже Стона (Ямайка) – золотий призер Олімпійських ігор 2024 року з метання диска

Софія Якушина (Росія)

Комісія встановила, що заявки були частиною скоординованої стратегії набору, яку уряд Туреччини контролював залучення закордонних спортсменів за допомогою вигідних контрактів.

Цей підхід суперечить основним принципам регламенту, тому спортсмени немає права представляти Туреччину на міжнародних змаганнях, включаючи Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі.