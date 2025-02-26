ЮЧС-2025: Шевченко фінішувала 13-ю в індивідуальній гонці

Дві українські біатлоністки потрапили у двадцятку найкращих за підсумками індивідуальної гонки на юніорському чемпіонаті світу-2025, який стартував у шведському Естерсунді.

Найкращою серед українок стала Ірина Шевченко, яка з двома хибами завершила гонку на 13-му місці. У двадцятку найкращих потрапила також Валерія Шейгас. Вікторія Хвостенко та Поліна Пуцко зайняли 22 та 28 місця.

Результати індивідуальної гонки

Ілона Плехацова (Чехія, 1+1+1+0) 34:16,5 Карлотта Гаутеро (Італія, 0+0+0+2) +47,5 Манка Цасерман (0+1+1+1) +54,9

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13. Ірина Шевченко (Україна, 0+1+0+1) +2:02,1

19. Валерія Шейгас (Україна, 1+0+0+2) +2:40,6

22. Вікторія Хвостенко (Україна, 1+2+0+0) +2:59,4

28. Поліна Пуцко (Україна, 0+1+1+3) +3:15,7

Юніорський чемпіонат світу з біатлону відбудеться з 26 лютого до 5 березня.

Нагадаємо, напередодні у швейцарському Ленцергайде відбувся дорослий чемпіонат світу з біатлону, де Україна не здобула жодної медалі.