ЮЧС-2025: Шевченко фінішувала 13-ю в індивідуальній гонці
Дві українські біатлоністки потрапили у двадцятку найкращих за підсумками індивідуальної гонки на юніорському чемпіонаті світу-2025, який стартував у шведському Естерсунді.
Найкращою серед українок стала Ірина Шевченко, яка з двома хибами завершила гонку на 13-му місці. У двадцятку найкращих потрапила також Валерія Шейгас. Вікторія Хвостенко та Поліна Пуцко зайняли 22 та 28 місця.
Результати індивідуальної гонки
- Ілона Плехацова (Чехія, 1+1+1+0) 34:16,5
- Карлотта Гаутеро (Італія, 0+0+0+2) +47,5
- Манка Цасерман (0+1+1+1) +54,9
...
13. Ірина Шевченко (Україна, 0+1+0+1) +2:02,1
19. Валерія Шейгас (Україна, 1+0+0+2) +2:40,6
22. Вікторія Хвостенко (Україна, 1+2+0+0) +2:59,4
28. Поліна Пуцко (Україна, 0+1+1+3) +3:15,7
Юніорський чемпіонат світу з біатлону відбудеться з 26 лютого до 5 березня.
Нагадаємо, напередодні у швейцарському Ленцергайде відбувся дорослий чемпіонат світу з біатлону, де Україна не здобула жодної медалі.