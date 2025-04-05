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Санітра: Підготовка Підручного була схожою до топзбірних

Олег Дідух — 5 квітня 2025, 12:05
Санітра: Підготовка Підручного була схожою до топзбірних
Юрай Санітра
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Особистий тренер Дмитра Підручного Юрай Санітра оцінив виступи капітана збірної України з біатлону в сезоні-2024/25.

Фахівця цитує Biathlonnews.

"Якщо оцінювати сезон, то вважаю що ми зробили якісну роботу і вона принесла свої результати. Позиція в загальному заліку свідчить про стабільні результати Дмитра протягом сезону – і це не може не радувати. У функціональному плані Дмитро навіть в останніх гонках почував себе добре. На жаль, після чемпіонату світу втратив впевненість у стрільбі. На мою думку, сильно на його стан вплинуло падіння під час чемпіонату світу. Після цього він не зміг продемонструвати свої найкращі виступи.

Перед чемпіонатом він біг контрольну гонку з норвежцями і посів там друге місце. Дмитро був добре готовий до головного старту, але вплинуло падіння на ту руку, яку він раніше зламав. В естафеті вже біг на морально-вольових, а в масстарті ліву руку практично не відчував. Хочу подякувати йому за те, що виконав дуже складно роботу у тренувальному процесі. Важливо, що ці зусилля не були даремними. Підготовка за обсягом виконаної роботи була схожою до топзбірних", – заявив Сантіра.

Нагадаємо, Підручний завершив сезон на 19 місці в загальному заліку Кубку світу. Сам спортсмен назвав сезон-2024/25 одним із найкращих у кар’єрі.

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Юрай Санітра

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