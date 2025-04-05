Санітра: Підготовка Підручного була схожою до топзбірних

Особистий тренер Дмитра Підручного Юрай Санітра оцінив виступи капітана збірної України з біатлону в сезоні-2024/25.

Фахівця цитує Biathlonnews.

"Якщо оцінювати сезон, то вважаю що ми зробили якісну роботу і вона принесла свої результати. Позиція в загальному заліку свідчить про стабільні результати Дмитра протягом сезону – і це не може не радувати. У функціональному плані Дмитро навіть в останніх гонках почував себе добре. На жаль, після чемпіонату світу втратив впевненість у стрільбі. На мою думку, сильно на його стан вплинуло падіння під час чемпіонату світу. Після цього він не зміг продемонструвати свої найкращі виступи.

Перед чемпіонатом він біг контрольну гонку з норвежцями і посів там друге місце. Дмитро був добре готовий до головного старту, але вплинуло падіння на ту руку, яку він раніше зламав. В естафеті вже біг на морально-вольових, а в масстарті ліву руку практично не відчував. Хочу подякувати йому за те, що виконав дуже складно роботу у тренувальному процесі. Важливо, що ці зусилля не були даремними. Підготовка за обсягом виконаної роботи була схожою до топзбірних", – заявив Сантіра.