Підручний: Цей сезон – один із найкращих за кар’єру

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний вважає сезон-2024/25 одним із найкращих у своїй кар’єрі.

Спортсмена цитує Спорт Експрес.

"За сухою статистикою, і по тому, як проходив, і за відчуттями від боротьби на трасі, цей сезон – один з найкращих за мою кар’єру. Звичайно, обійшлось без великих нагород, як золото гонки переслідування на чемпіонаті світу 2019-го, але рік був хорошим і дав багато надій на майбутній сезон.

Тогорічний підготовчий період був для мене певною мірою експериментальним, адже готувався індивідуально. Разом з особистим тренером Юраєм Санітрою ми повністю змінили систему підготовки та багато чого взяли від норвежців. Це було ризиковано, зміни у такому віці не завжди можуть "зайти". Але те, що сезон був успішним, дає великі надії на олімпійський рік. Сподіваюсь, що прогрес триватиме", – заявив спортсмен.