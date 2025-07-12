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В упряжці Санітри: Підручний та Лесюк оприлюднили унікальні кадри з тренувального збору

Денис Шаховець — 12 липня 2025, 16:18
В упряжці Санітри: Підручний та Лесюк оприлюднили унікальні кадри з тренувального збору
Дмитро Підручний і Тарас Лесюк
Instagram

Українські біатлоністи Дмитро Підручний і Тарас Лесюк сьогодні завершують тренувальний збір в австрійському Обертілліяху.

В соцмережах спортсмени оприлюднили відео тренувань.

Зокрема, вони виконують прискорення на лижероллерах на відрізках різної довжини. А на одному з відео Дмитро Підручний намагається "втекти" в той час, як його тренувальними ременями стримує тренер Юрай Санітра.

Раніше Терас Лесюк розповідав "Чемпіону", що Дмитро Підручний потребував спаринг-партнера для підготовки й це було однією з причин, чому він вирішив тренуватись з ним.

Нагадаємо, після австрійського збору Підручний та Лесюк продовжать підготовку до олімпійського сезону в Норвегії.

Зазначимо, під керівництвом словацького фахівця Дмитро Підручний виборов золоту медаль на чемпіонаті світу 2019.

Дмитро Підручний Юрай Санітра Тарас Лесюк

Дмитро Підручний

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