Перро та Віттоцці виграли суперспринти на Loop One Festival

Денис Шаховець — 19 жовтня 2025, 18:00
Ліза Віттоцці
На міжнародних змаганнях із літнього біатлону Loop One Festival у німецькому Мюнхені визначились чемпіони суперспринтів.

У фіналі чоловічої гонки перемогу здобув француз Ерік Перро, а у жіночій гонці тріумфувала італійка Ліза Віттоцці.

Loop One Festival. Чоловічий суперспринт. Фінал

  • 1. Ерік Перро (Франція, 0+0+1+2) 20:33,7
  • 2. Ісак Фрай (Норвегія, 1+1+1+0) +5,7
  • 3. Юстус Штрелов (Німеччина, 0+1+0+0) +8,9
  • 4. Вебйорн Соерум (Норвегія, 1+1+0+1) +10,9
  • 5. Терро Сеппяля (Фінляндія, 0+0+0+2) +11,4
  • 6. Віктор Брандт (Швеція, 1+1+2+0) +16,8
  • 7. Стурла Лаграйд (Норвегія, 0+0+2+0) +22,1
Loop One Festival. Жіночий суперспринт. Фінал

  • 1. Ліза Віттоцці (Італія, 0+0+1+1) 23:44,5
  • 2. Йоханна Скоттхайм (Швеція, 1+1+0+0) +5,9
  • 3. Анна Маґнуссон (Швеція, 1+1+0+0) +7,4
  • 4. Анна Вайдель (Німеччина, 0+0+1+0) +18,8
  • 5. Суві Мінккінен (Фінляндія, 1+1+1+0) +24,9
  • 6. Каролін Кноттен (Норвегія, 1+1+1+0) +26,1
  • 7. Лотте Лі (Бельгія, 0+0+1+0) +31,5
  • 8. Лу Жанмонно (Франція, 1+0+1+2) +34,3

Зазначимо, що у фінальній частині обох гонок за перемогу боролися по 15 кращих біатлоністів за підсумками кваліфікації.

Раніше українці Тарас Лесюк та Дмитро Підручний не змогли кваліфікуватися до чоловічого фіналу суперспринту. У жіночій гонці Україна не мала представництва.

