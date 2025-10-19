Перро та Віттоцці виграли суперспринти на Loop One Festival

На міжнародних змаганнях із літнього біатлону Loop One Festival у німецькому Мюнхені визначились чемпіони суперспринтів.

У фіналі чоловічої гонки перемогу здобув француз Ерік Перро, а у жіночій гонці тріумфувала італійка Ліза Віттоцці.

Loop One Festival. Чоловічий суперспринт. Фінал

1. Ерік Перро (Франція, 0+0+1+2) 20:33,7

2. Ісак Фрай (Норвегія, 1+1+1+0) +5,7

3. Юстус Штрелов (Німеччина, 0+1+0+0) +8,9

4. Вебйорн Соерум (Норвегія, 1+1+0+1) +10,9

5. Терро Сеппяля (Фінляндія, 0+0+0+2) +11,4

6. Віктор Брандт (Швеція, 1+1+2+0) +16,8

7. Стурла Лаграйд (Норвегія, 0+0+2+0) +22,1

Loop One Festival. Жіночий суперспринт. Фінал

1. Ліза Віттоцці (Італія, 0+0+1+1) 23:44,5

2. Йоханна Скоттхайм (Швеція, 1+1+0+0) +5,9

3. Анна Маґнуссон (Швеція, 1+1+0+0) +7,4

4. Анна Вайдель (Німеччина, 0+0+1+0) +18,8

5. Суві Мінккінен (Фінляндія, 1+1+1+0) +24,9

6. Каролін Кноттен (Норвегія, 1+1+1+0) +26,1

7. Лотте Лі (Бельгія, 0+0+1+0) +31,5

8. Лу Жанмонно (Франція, 1+0+1+2) +34,3

Зазначимо, що у фінальній частині обох гонок за перемогу боролися по 15 кращих біатлоністів за підсумками кваліфікації.

Раніше українці Тарас Лесюк та Дмитро Підручний не змогли кваліфікуватися до чоловічого фіналу суперспринту. У жіночій гонці Україна не мала представництва.