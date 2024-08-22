ЛЧС-2024 з біатлону. Троє українців забігли до десятки найкращих у юніорському суперспринті

У четвер, 22 серпня, чемпіонат світу 2024 з літнього біатлону, що проходить в естонському Отепяе, розпочався юніорським суперспринтом.

Україну у цій дисципліні у кваліфікації представили Віталій Мандзин, Єгор Макаренко, Михайло Хміль, Сергій Супрун та Богдан Борковський.

Окрім Єгора Макаренка, усі українці пробилися до фіналу, де найкращий результат показав Віталій Мандзин, який з п'ятьма промахами фінішував шостим.

Також до десятки найсильніших забігли Богдан Борковський та Сергій Супрун, а Михайло Хміль посів 14 місце.

Літнім чемпіоном світу серед юніорів став чех Давид Еліас. Хорват Матія Леговіч здобув срібну нагороду, а шведу Віктору Берглунду дісталася бронза.

Результати гонки:

1. Давид Еліас (0+0+1+0) 19:32,8

2. Матія Леговіч (2+0+0+0) +10,2

3. Віктор Берглунд (0+0+0+1) +13,2

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6. Віталій Мандзин (2+2+1+0) +31,8

7. Богдан Борковський (2+2+1+0) +39,8

10. Сергій Супрун (1+1+2+1) +45,5

14. Михайло Хміль (1+1+3+1) +1:36,0

Наступною дисципліною для юніорів стане класичний спринт, який відбудеться у суботу, 24 серпня. Початок запланований на 10:00 за київським часом.