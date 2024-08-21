Шанс реабілітуватися за зимові невдачі: Підручний, Джима та інші українці їдуть підкорювати літній чемпіонат світу

З 22 по 25 серпня в естонському Отепя відбудеться чемпіонат світу з літнього біатлону 2024 року. Оскільки змагання будуть проводитись на лижоролерах, для більшості атлетів вони стануть лише етапом підготовки до зимового передолімпійського сезону.

Майже всі топові спортсмени пропустять майбутні старти, багато команд традиційно обкатуватимуть резервістів. Одним із небагатьох винятків стала українська збірна, яка в умовах війни змушена тренуватися та виступати з постійними переживаннями за рідних та близьких.

Склад збірної України

Жінки: Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Христина Дмитренко, Анна Кривонос, Надія Бєлкіна, Любов Кип'яченкова, Дарина Чалик, Лілія Стеблина

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Денис Насико, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал

Руслан Ткаленко Getty Images

Юніорки: Олена Городна, Олександра Меркушина, Поліна Пуцко, Ксенія Приходько, Вікторія Хвостенко, Аліна Хміль

Юніори: Богдан Борковський, Єгор Макаренко, Віталій Мандзин, Сергій Супрун, Михайло Хміль

На відміну від зимового чемпіонату світу, де квота кожної збірної на гонку становить не більше чотирьох спортсменів, на літньому "Мундіалі" можуть виступати одразу по шість біатлоністів. Тому не дивуйтеся, що до Отепя вирушили аж 26 українських атлетів: 15 змагатимуться в перегонах серед дорослих, а ще 11 — на рівні юніорів.

Майже всі найсильніші українські біатлоністи в зборі, однак маємо, на жаль, і втрати. Одна із лідерів жіночої збірної України Ірина Петренко зламала ногу під час тренування та вибула на тривалий термін. 32-річна спортсменка буде змушена протягом місяця ходити в гіпсі, а потім на неї чекатиме тривале відновлення.

Ірина Петренко Getty Images

Також впадає в око відсутність у складі Артема Прими. Навесні 37-річний біатлоніст не виключав можливості завершити кар'єру, однак офіційно про це рішення ані він, ані федерація біатлону поки не оголошували. Можливо, ми ще побачимо його як спортсмена в наступному сезоні Кубка світу або ж на чемпіонатах України, однак в Отепя він точно не виступить.

Головні медальні сподівання у категорії дорослих покладаємо на лідерів команд Дмитра Підручного та Юлію Джиму, проте здобути медаль у літньому біатлоні може майже будь-хто. До прикладу, минулого року золоті нагороди виграли не настільки імениті Тарас Лесюк та Богдан Борковський. Обидва цього тижня виступатимуть у статусі чинних чемпіонів світу.

Юлія Джима Getty Images

Історія виступів

Майбутній чемпіонат світу стане 19-м із перегонами на лижоролерах у програмі (до 2005 року включно біатлоністи бігли крос). З вісімнадцяти попередніх літніх першостей світу українська збірна змагалася на шістнадцятьох. Два чемпіонати (у 2008 та 2013 роках) наша команда пропускала.

За час виступів українці (дорослі та юніори разом) вибороли на "роликах" 81 медаль: 18 золотих, 36 срібних та 27 бронзових. 22 медалі (6-9-7) вибороли жінки, вісім нагород (1-4-3) здобули чоловіки. Ще п'ять разів наші біатлоністи підіймалися на п'єдестал пошани за підсумками змішаних естафет, завоювавши спільними зусиллями чотири срібла та одну бронзу.

Тарас Лесюк Getty Images

Щодо юніорів, то наші дівчата поповнили медальну скарбничку 24 нагородами (5-9-10), хлопці здобули 16 медалей (5-6-5), а в юніорських мікстах українці шість разів потрапляли до трійки призерів, взявши одне золото, чотири срібла та одну бронзу.

На попередньому літньому чемпіонаті світу 2023 року українці здобули аж 11 медалей, однак 9 з них були здобуті в юніорських гонках і лише дві — серед дорослих.

З огляду на сильний склад усіх українських збірних та відсутність більшості лідерів світового біатлону, цього разу є всі шанси знову поборотися за найвищі рядки в заліках нагород.

Календар чемпіонату світу з літнього біатлону 2024

Програма літнього чемпіонату світу 2024 року складається зі змагань у суперспринті, класичному спринті та персьюті для юніорів, а дорослі у заключний день змагань замість переслідування побіжать гала-масстарт.

Getty Images

Перегони пройдуть з 25 по 28 серпня без вихідних і будуть показані в прямому ефірі на телебаченні у кількох країнах, до переліку яких, на жаль, не увійшла Україна. Слідкувати за гонками можна буде за допомогою текстових трансляцій на Чемпіоні.

Четвер, 22 серпня

22.08.2024 | 10:15 | Суперспринт, юніори — кваліфікація

22.08.2024 | 13:00 | Суперспринт, юніорки — кваліфікація

22.08.2024 | 15:45 | Суперспринт, юніори — фінал

22.08.2024 | 17:00 | Суперспринт, юніорки — фінал

П'ятниця, 23 серпня

23.08.2024 | 10:15 | Суперспринт, чоловіки — кваліфікація

23.08.2024 | 13:00 | Суперспринт, жінки — кваліфікація

23.08.2024 | 15:45 | Суперспринт, чоловіки — фінал

23.08.2024 | 17:00 | Суперспринт, жінки — фінал

Субота, 24 серпня

24.08.2024 | 10:00 | Спринт, юніори

24.08.2024 | 12:15 | Спринт, юніорки

24.08.2024 | 14:45 | Спринт, чоловіки

24.08.2024 | 17:00 | Спринт, жінки

Неділя, 25 серпня

25.08.2024 | 10:30 | Гонка переслідування, юніори

25.08.2024 | 12:15 | Гонка переслідування, юніорки

25.08.2024 | 14:15 | Гала-масстарт, чоловіки

25.08.2024 | 16:15 | Гала-масстарт, жінки

Денис Шаховець, Чемпіон