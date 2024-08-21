ЛЧС-2024 з біатлону. Суперспринт, юніори. Онлайн-трансляція

У четвер, 22 серпня, чемпіонат світу 2024 з літнього біатлону, що проходить в естонському Отепяя, розпочнеться юніорським суперспринтом.

Україну у перегонах представлять Віталій Мандзин, Єгор Макаренко, Михайло Хміль, Сергій Супрун та Богдан Борковський.

Початок кваліфікації запланований на 10:15 за київським часом, фінал гонки розпочнеться о 15:45.

Додамо, що Мандзин та Макаренко виступлять у першому кваліфікаційному заїзді, Хміль та Супрун у другому (початок о 10:45), а Борковський — у четвертому (початок об 11:30).

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію гонки.