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Президент ФБУ балотується у виконком IBU

Олексій Мурзак — 24 липня 2026, 20:20
Президент ФБУ балотується у виконком IBU
Іван Крулько
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Міжнародний союз біатлоністів (IBU) оприлюднив список кандидатів, допущених до виборів 2026 року.

Серед них чинний президент Федерації біатлону України Іван Крулько, йдеться на сайті союзу.

Загалом за місце у складі виконавчого комітету змагатимуться 11 кандидатів: туди мають увійти щонайменше три чоловіки та три жінки.

Список кандидатів

  • Пауліна Батовська-Фіалкова (Словаччина)
  • Торе Бойгард (Норвегія)
  • Атанас Іванов Фурнаджієв (Болгарія)
  • Тармо Карсна (Естонія)
  • Іван Крулько (Україна)
  • Фаб'єн Сагез (Франція)
  • Наталі Сантер (Італія)
  • Штефан Шварцбах (Німеччина)
  • Майкл Вокер (Канада)
  • Елізабет Вінфілд (Велика Британія)
  • Тамара Вольф (Швейцарія)

Як бачимо, у списку кандидатів також перебуває вже колишня лідерка жіночої збірної Словаччини з біатлону Пауліна Батовська-Фіалкова, яка оголосила про завершення кар'єри наприкінці минулого сезону.

IBU Іван Крулько

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