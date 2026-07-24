Президент ФБУ балотується у виконком IBU

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) оприлюднив список кандидатів, допущених до виборів 2026 року.

Серед них чинний президент Федерації біатлону України Іван Крулько, йдеться на сайті союзу.

Загалом за місце у складі виконавчого комітету змагатимуться 11 кандидатів: туди мають увійти щонайменше три чоловіки та три жінки.

Список кандидатів

Пауліна Батовська-Фіалкова (Словаччина)

Торе Бойгард (Норвегія)

Атанас Іванов Фурнаджієв (Болгарія)

Тармо Карсна (Естонія)

Іван Крулько (Україна)

Фаб'єн Сагез (Франція)

Наталі Сантер (Італія)

Штефан Шварцбах (Німеччина)

Майкл Вокер (Канада)

Елізабет Вінфілд (Велика Британія)

Тамара Вольф (Швейцарія)

Як бачимо, у списку кандидатів також перебуває вже колишня лідерка жіночої збірної Словаччини з біатлону Пауліна Батовська-Фіалкова, яка оголосила про завершення кар'єри наприкінці минулого сезону.