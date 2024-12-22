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Тандреволл перенесла операцію на серці

Олег Дідух — 22 грудня 2024, 20:37
Тандреволл перенесла операцію на серці
Інгрід Тандреволл
Petr David Josek/AP Photos

Зіркова норвезька біатлоністка Інгрід Тандреволл у середу, 18 грудня, перенесла операцію на серці.

Про це повідомила сама спортсменка на своїй сторінці в Instagram.

"У середу я успішно пересла операцію на серці (абляцію) з приводу антріовентикулярної вузлової реципрокної тахікардії. Я хочу підкреслити, що я, звісно ж, ніколи б не стала їздити на лижах, якби це було для мене небезпечно. Та й мене би не випустили на старт. І я вибачаюся, якщо ви бачили неприємні кадри по телевізору", – написала норвежка.

Нагадаємо, проблеми з серцем виникли у Тандреволл під час першого етапу Кубку світу в Конітолахті. Вона пропустила етапи в Гохфільцені та Ансі, і знялася з Різдвяної гонки, замість неї напарницею Стурли Легрейда стане Каролін Кноттен.

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