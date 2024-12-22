Тандреволл перенесла операцію на серці

Зіркова норвезька біатлоністка Інгрід Тандреволл у середу, 18 грудня, перенесла операцію на серці.

Про це повідомила сама спортсменка на своїй сторінці в Instagram.

"У середу я успішно пересла операцію на серці (абляцію) з приводу антріовентикулярної вузлової реципрокної тахікардії. Я хочу підкреслити, що я, звісно ж, ніколи б не стала їздити на лижах, якби це було для мене небезпечно. Та й мене би не випустили на старт. І я вибачаюся, якщо ви бачили неприємні кадри по телевізору", – написала норвежка.

Нагадаємо, проблеми з серцем виникли у Тандреволл під час першого етапу Кубку світу в Конітолахті. Вона пропустила етапи в Гохфільцені та Ансі, і знялася з Різдвяної гонки, замість неї напарницею Стурли Легрейда стане Каролін Кноттен.