Підручний пропустить сингл-мікст на ЧС-2025

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний пропустить одиночну змішану естафету (сингл-мікст) на чемпіонаті світу 2025 року в швейцарському Ленцергайде.

Про це повідомляє Суспільне.

За словами особистого тренера Підручного, Юрая Санітри, таке рішення Дмитра продиктовано бажанням краще підготовитися до двох заключних гонок чемпіонату – чоловічої естафети та масстарту, які відбудуться 22 і 23 лютого відповідно. Також на це рішення вплинуло падіння на високій швидкості на тренуванні напередодні спринту.

Нагадаємо, сингл-мікст відбудеться у четвер, 20 лютого. На середу, 19 лютого запланована індивідуальна гонка серед чоловіків, яку Підручний також пропустить.

На ЧС-2025 Підручний виступив уже в трьох гонках: в змішаній естафеті (8 місце), а також у спринті та переслідуванні, де посів 37 і 30 місця відповідно.