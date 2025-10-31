Олімпійський чемпіон розповів, як збірна Франції відреагувала на вирок суду щодо Сімон

Колишній німецький біатлоніст Міхаель Реш, який в естафеті ставав Олімпійським чемпіоном Турина-2006, звернувся за реакцією до французьких збірників. В інтерв'ю Eurosport він розповів про реакцію в цій країні на вирок Жульї Сімон.

Слова Реша цитує Sport.de.

"Після рішення суду я отримав відгуки від деяких членів французької команди – і, не вдаючись у подробиці, можу сказати, що для всіх стало несподіванкою, що Жулья визнала свою провину в суді. Вона роками заперечувала звинувачення. Я отримав досить різноманітні реакції, і, звичайно, було також розчарування", – сказав нинішній телевізійний експерт.

Сам Реш вважає правильним, що десятиразова чемпіонка світу визнала свої помилки в суді.

"Запізно, але принаймні вона це зробила. Якесь покарання буде, має бути", – додав Реш.

Точний характер цього покарання буде вирішено 6 листопада, коли Французька федерація лижного спорту проведе спільну зустріч із Сімон.

Нагадаємо, за даними французьких слідчих, на рахунку Жульї Сімон були значні кошти, коли вона замовляла товари, які вона оплатила викраденою кредитною карткою Жюстін Бреза-Буше. Зокрема, слідчі повідомили місцевим ЗМІ, що сума становила близько 320 000 євро.