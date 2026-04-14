Від біатлону до мистецтва: Підгрушна встановила унікальний рекорд України

Легендарна біатлоністка Олена Підгрушна встановила рекорд України після завершення професійної кар'єри. 39-річна тріумфаторка Сочі-2014 отримала відзнаку за найбільшу кількість вишитих картин, створених олімпійською чемпіонкою.

Про це Підгрушна повідомила у своїх соціальних мережах.

За словами Олени Підгрушної, вишивка вже давно вийшла за межі звичайного захоплення, а стала для неї способом відновлення і джерелом натхнення.

"Я встановила рекорд України: найбільша кількість вишитих картин, створених олімпійською чемпіонкою. Вишивка для мене – більше, ніж хобі. Це спосіб відновлюватися, знаходити натхнення і вкладати частинку душі в кожну роботу.

Щиро дякую "Книзі рекордів України" та команді "Спільна Перемога" за підтримку й допомогу в організації цього рекорду. Разом творимо історію України", – написала Підгрушна.

Нагадаємо, Олена Підгрушна є олімпійською чемпіонкою Сочі-2014 в естафеті, а також чемпіонкою світу 2013 року у спринті та багаторазовою призеркою світових першостей.

Наприкінці березня 2026 року Підгрушна офіційно завершила кар'єру біатлоністки, хоча не виступала на міжнародному рівні ще з березня 2023-го.