Підгрушна: Федерація дала чітко зрозуміти, що я їм не потрібна

Легендарна українська біатлоністка Олена Підгрушна зізналася, що хотіла б пройти курси для того, щоб стати тренеркою, проте із цим виникли певні труднощі.

Про це 38-річна українка розповіла в інтерв'ю Асоціації спортивних журналістів України.

Підгрушна зверталася до Федерації біатлону України з проханням додати її до списку людей, яких відправляють на тренерські курси. Однак їй відмовили.

"IBU проводить навчання, наші тренери також мають можливість. Їх відправляє не сама Федерація – тренер дає заявку або спортсмен. Тобто, є можливість. Коли я цього року звернулася, хотіла також пройти цей курс, мені сказали, що місце вже зайняте – хтось інший поїхав", – сказала Підгрушна.

Олена пояснила, що ФБУ може відправити на ці курси обмежену кількість людей.

"Я звертаюся в нашу Федерацію, що в мене є таке бажання, Федерація дає заявку на IBU – вони або підтверджують, або відмовляють. Але там є певна квота на місця – тобто, від України, скажімо, 1 чи 2 місця, не може 5 чоловік поїхати. Потім навчання, кілька кемпів у Європі, вони приїжджають, їм розповідають. Якраз оці імениті тренери діляться своїм досвідом".

За словами олімпійської чемпіонки-2014, відмова була обґрунтована тим, що Федерація не потребує в її послугах як тренерки.

"Я хотіла поїхати на ці курси, але мені Федерація дала чітко зрозуміти, що я їм не потрібна. Мені Федерація сказала: "Ні, у нас є чудові тренери, ти нам не потрібна". Я думаю: "Ну, значить, у наших тренерів, особливо молодих, набагато більший досвід, ніж у мене – нехай тренують".

Нагадаємо, що Олена Підгрушна по одному разу ставала олімпійською чемпіонкою та чемпіонкою світу, а також п'ять разів вигравала чемпіонат Європи.

Раніше стало відомо, що Олена Підгрушна розлучилася зі своїм другим чоловіком, Іваном Білосюком.