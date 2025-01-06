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Підгрушна розлучилася зі своїм другим чоловіком

Олег Дідух — 6 січня 2025, 15:20
Підгрушна розлучилася зі своїм другим чоловіком
Олена Білосюк
biathlon.com.ua

Легендарна українська біатлоністка Олена Підгрушна розлучилася зі своїм другим чоловіком, Іваном Білосюком.

Про це повідомляє New Voice.

"Ми вже розлучені. Не хотіла б про це говорити", – відповіла спортсменка на запитання журналіста про знайомство з чоловіком.

Нагадаємо, Підгрушна вдруге вийшла заміж влітку 2021 року. Її чоловіком став колишній спортсмен і сервісмен збірної України Іван Білосюк. Після одруження олімпійська чемпіонка 2014 року взяла прізвище чоловіка.

Першим чоловіком Підгрушної був колишній народний депутат України від ВО Свобода Олексій Кайда. Вони розлучилися у 2016 році.

Востаннє 37-річна спортсменка виходила на старт міжнародних змагань у березні 2023 року на етапі Кубку світу в Голменколлені.

Раніше став відомий склад збірної України на Кубок IBU в Арбері.

Олена Білосюк

Олена Білосюк

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