Легендарна українська біатлоністка Олена Підгрушна розлучилася зі своїм другим чоловіком, Іваном Білосюком.

Про це повідомляє New Voice.

"Ми вже розлучені. Не хотіла б про це говорити", – відповіла спортсменка на запитання журналіста про знайомство з чоловіком.

Нагадаємо, Підгрушна вдруге вийшла заміж влітку 2021 року. Її чоловіком став колишній спортсмен і сервісмен збірної України Іван Білосюк. Після одруження олімпійська чемпіонка 2014 року взяла прізвище чоловіка.

Першим чоловіком Підгрушної був колишній народний депутат України від ВО Свобода Олексій Кайда. Вони розлучилися у 2016 році.

Востаннє 37-річна спортсменка виходила на старт міжнародних змагань у березні 2023 року на етапі Кубку світу в Голменколлені.

Раніше став відомий склад збірної України на Кубок IBU в Арбері.