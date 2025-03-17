Олена Городна: Хочеться не просто потрапити на Олімпійські ігри, а нав’язати там боротьбу

20-річна львів’янка Олена Городна цього сезону впевнено увійшла до основного складу збірної України з біатлону. Після виступів на етапах Кубку світу, чемпіонатах світу та Європи, а також юніорській світовій першості, свій найкращий результат талановита спортсменка продемонструвала в Поклюці.

На восьмому етапі Кубку світу вона сенсаційно стала 13-ю в короткій індивідуальній гонці, вперше в кар’єрі взяла участь у масстарті, а також допомогла команді посісти 9 місце у змішаній естафеті.

В ексклюзивному інтерв’ю "Чемпіону" Олена Городна розповіла про свої враження від виступів у Поклюці, проаналізувала втрачені можливості на чемпіонаті світу серед юніорів і поділилася думками щодо Олімпіади-2026.

– Олено, етап у Поклюці запам’ятався чудовою індивідуальною гонкою у твоєму виконанні. Як сама оцінюєш свій виступ?

– Так, після індивідуальної гонки мене переповнювали емоції. Дуже хотілося добре відпрацювати та показати свій рівень. Нарешті мені вдалося відстрілятися "на нуль", і я цьому дуже рада. Хочеться, щоб так було частіше.

13 місце стало для мене приємним сюрпризом, адже я не очікувала такого високого результату. Але завжди є куди рости, тому хочеться покращувати свій personal best.

– Можна сказати, що стадіон у Поклюці – фартовий для тебе?

– Якщо чесно, я б так не сказала. Тут досить складна траса та висота, до якої важко звикнути. Раніше я виступала тут на юніорських змаганнях, і вони були не надто вдалими. Тому не вважала Поклюку "своїм" місцем. Те, що вдалося показати такий високий результат, стало для мене несподіванкою. Особливо приємно було потрапити у свій перший масстарт на Кубку світу.

Читайте також : Відео Українська біатлоністка не стримала сліз після найкращого в карʼєрі виступу на Кубку світу

– І як це – бігти з елітою світового біатлону?

– Насправді, мені сподобалося. Задоволена підсумковим результатом, адже бігла разом із 30 найкращими біатлоністками світу і змогла нав’язати їм боротьбу.

– Тренери казали, що через складні погодні умови думали поберегти тебе для естафет і, можливо, зняти з масстарту. Але, наскільки я розумію, ти наполягла на участі?

– Так, я дуже хотіла стартувати в цій гонці. Уперше в житті потрапила до еліти, і було важливо випробувати свої сили.

Олена Городна biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

– Цього сезону ти також виступала на юніорському чемпіонаті світу в Естерсунді. Які враження залишилися? Чи вдалося відновитися після переїздів?

– Можу сказати, що дорога пройшла добре. Я нормально перенесла переїзд, навіть вдалося поспати в машині. А під час переправи паромом – сходити в тренажерний зал і трохи позайматися. Уже наступного дня в нас було офіційне тренування.

Загалом я задоволена своїм виступом на чемпіонаті світу серед юніорів. Звичайно, хотілося медаль, і прикро, що вона була так близько. Але всьому свій час. Мабуть, цього разу вона ще не мала бути моєю.

– Фактично цього сезону ти одразу увірвалася на Кубок світу і проводиш тут повноцінний сезон. Щось змінилося у твоєму підході до тренувань або у співпраці з тренерами?

– Насправді мій підхід до тренувань завжди був максимальним. Мені завжди хочеться ставати кращою і працювати ще більше. Хочу подякувати всім тренерам, адже перед сезоном ми виконали дуже серйозну роботу, і зараз вона дає результати. Це велика мотивація рухатися далі й досягати ще вищих результатів.

– Наступний сезон – олімпійський. Вже є думки про Олімпіаду?

– Звичайно! Дуже хочу потрапити на Олімпійські ігри. І не просто потрапити, а нав’язати там боротьбу. Ми готуємося до цього, і я дуже мотивована працювати далі, щоб ця мрія стала реальністю.

– Сили на останній етап сезону і чемпіонат України ще залишилися?

– Усі ми вже трохи виснажені – і морально, і фізично, але всі в однакових умовах. Тому хочеться гарно завершити сезон і трохи відпочити.

Максим Чеберяка з Поклюки, спеціально для "Чемпіона"