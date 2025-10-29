Зірка збірної Німеччини: Якби не Олімпіада, то я б уже завершила кар'єру

Українська правда
Руслан Травкін — 29 жовтня 2025, 03:34
Анна Вайдель
facebook.com/weidelanna/photos

Анна Вайдель посіла четверте місце на фестивалі Loop One у Мюнхені. Це був найкращий результат серед німкень. 29-річна спортсменка зізналася, що влітку могла завершити кар'єру.

Її слова передає Sport.de.

"Останні роки мені було досить важко, я мала хвороби та відносно велику кількість невдач. Якби зараз не Олімпіада, я б майже напевно вже завершила кар'єру.

Зараз я в тренувальній групі Енді Бірнбахера, я дещо змінила і відчуваю, що на правильному шляху. Діагностика продуктивності також це показала", – сказав Вайдель.

29-річна спортсменка тепер сподівається змагатися на Олімпіаді.

"Я б дуже хотіла бути в олімпійській естафеті та виграти медаль. Це дитяча мета кожного. Потрапити туди – головна мета.

Що потім? Я ще не думала про це. Спочатку наступний рік, а після нього мені доведеться вирішити, що буде далі", – додала Анна.

Нагадаємо, зіркова німецька біатлоністка Софія Шнайдер проходить лікування у стоматолога. 29-річна спортсменка визнала, що курс лікування дозволив усім м'язам тіла почуватися комфортніше.

