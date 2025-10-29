Зірка збірної Німеччини: Якби не Олімпіада, то я б уже завершила кар'єру

Анна Вайдель посіла четверте місце на фестивалі Loop One у Мюнхені. Це був найкращий результат серед німкень. 29-річна спортсменка зізналася, що влітку могла завершити кар'єру.

Її слова передає Sport.de.

"Останні роки мені було досить важко, я мала хвороби та відносно велику кількість невдач. Якби зараз не Олімпіада, я б майже напевно вже завершила кар'єру.

Зараз я в тренувальній групі Енді Бірнбахера, я дещо змінила і відчуваю, що на правильному шляху. Діагностика продуктивності також це показала", – сказав Вайдель.