Дворазова призерка чемпіонатів світу прибрала м'язову напругу тіла після відвідування стоматолога

Зіркова німецька біатлоністка Софія Шнайдер проходить лікування у стоматолога. 29-річна спортсменка визнала, що курс лікування дозволив усім м'язам тіла почуватися комфортніше.

Слова Шнайдер передає Fondoitalia.it.

"Ми, провідні спортсмени, завжди шукаємо найменші деталі для оптимізації. І ми часто забуваємо про свої зуби", – сказала Софія.

Протягом кількох років баварка з Траунштайна страждала від хронічного болю в шиї та голові, який іноді поширювався на руки, що було справжньою перешкодою для її виступів.

Після довгої серії обстежень було поставлено діагноз: неправильно зміщена щелепа порушувала м'язовий баланс біатлоністки. За допомогою доктора Зігфріда Марквардта, відомого спеціаліста зі спортивної стоматології, біатлоністка розпочала лікування за допомогою елайнерів – прозорих пристроїв, які поступово змінюють положення її зубів.

"Зуби Софії були сильно деформовані. Цей неправильний прикус міг бути причиною її м’язової напруги", – заявив стоматолог.

Софія також випробувала спортивний ортез, розроблений для оптимізації положення щелепи та покращення координації, витривалості та рухливості.

"Мої проблеми з м’язами значно покращилися. Я відчуваю справжнє полегшення", – зізналася Шнайдер.

29-річна спортсменка дебютувала на Кубку світу в сезоні-2022/23. З того часу вона 7 разів підіймалася на подіум.

Були в неї успіхи і на чемпіонатах світу: у Обергофі-2023 було срібло, а через рік у Нове Место – бронза. Щоправда, обидві медалі були в естафеті.

