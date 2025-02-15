Насико: Був здивований викликом на чемпіонат світу

Український біатлоніст Денис Насико зізнався, що не очікував виклику на чемпіонат світу 2025 року в швейцарському Ленцергайде.

Спортсмена цитує Суспільне.

"Коли дізнався про виклик на ЧС? На переїзді між етапами Кубка IBU, після чемпіонату Європи. Сказали, викликають на збір. Трохи був здивований, але сказали, що буду готуватися до чемпіонату світу. Я задоволений, треба використовувати кожен шанс.

Плани? Не обговорювали, які бігтиму старти, але я готовий. Так би мовити, у бойовому дусі та стані. Позаминулого року у Ленцергайде був чемпіонат Європи, я тут вже виступав. Майже нічого не змінилося, але тут дуже специфічна траса: дуже робоча, важка. Спочатку й до кінця потрібно пахати", – заявив біатлоніст.