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Бєлова розповіла, коли чоловіча збірна України розпочне підготовку до олімпійського сезону

Руслан Травкін — 28 березня 2025, 10:45
Бєлова розповіла, коли чоловіча збірна України розпочне підготовку до олімпійського сезону
Надія Бєлова
З архіву Надії Бєлової

Головна тренерка чоловічої збірної України з біатлону Надія Бєлова заявила, що пауза складе близько двох місяців, а вже з травня розпочнеться підготовка до Олімпійського сезону.

Про це Бєлова заявила в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону.

"Пауза в команди буде практично два місяці. Розпочнеться навчання у хлопців, хто вчиться, а збір у нас буде у Східниці й розпочнеться він 25 травня. Спочатку це буде оздоровчий збір – будемо перевіряти спортсменів. Хоча хлопці знають, я вже з ними це обговорила, що потрібно ще буде обов'язково займатися індивідуально.

Найголовніше, щоб вони психологічно відпочили, побули з сім'ями, побули вдома. Можливо, десь на море з'їздили, переключилися, отримали нові враження. А потім уже тренування, тренування, тренування.

Зараз, після сезону, вони мають тренуватися, щоб різко не кидати. Усе по погоді. Великі кросові, силові роботи, якщо сухо-тепло, то велосипед уже вмикати. Будемо телефоном, онлайн спілкуватися, обговорювати, індивідуально давати завдання до збору", – сказала Бєлова.

Нагадаємо, раніше вона говорила, що команда вже починає підготовку до Олімпійських ігор 2026

Зимова Олімпіада відбудеться в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо з 6 лютого по 22 лютого наступного року. 

Олімпійські ігри 2026 збірна України з біатлону Надія Бєлова

Надія Бєлова

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