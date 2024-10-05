Міжнародний союз біатлоністів прийняв до свого складу Ліван

На 16-му Конгресі Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), що відбувся у сербському Белграді, було прийнято рішення про включення до складу організації Федерації біатлону Лівану.

Про це повідомляє Федерація біатлону України.

Ліван – екзотична для біатлону країна, оскільки знаходиться у західній Азії та межує на півночі та сході із Сирією, – на півдні з Ізраїлем, а на заході омивається Середземним морем.

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Нагадаємо, новий біатлонний сезон розпочнеться 28 листопада спринтами в межах першого етапу Кубка IBU у шведському Ідре.

Раніше повідомлялося, що IBU підвищив призові для біатлоністів на Кубку та чемпіонаті світу.