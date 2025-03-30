Зіркова чеська біатлоністка перенесла хірургічне втручання

Зіркова чеська біатлоністка Маркета Давідова перенесла операцію через грижу.

Про це 28-річна спортсменка розповіла в особистому акаунті Instagram.

"Мені зробили операцію на грижі диску, все пройшло без ускладнень і я вже дома. Дуже дякую всім лікарям та медсестрам в лікарні та поза її межами за те, що добре піклуєтесь про мене. Наступний план – дати тілу одужати, а потім повільно почати реабілітацію. Сподіваємось, це буде вже в липні", – повідомила Маркета.

Зазначимо, що Давідова пропустила майже весь цьогорічний Кубок світу. Вона виступила у п'ятьох гонках в Контіолахті та двох гонках в Гохфільцені. Після цього вона була змушена пропустити наступні чотири етапи та чемпіонат світу через грижу міжхребцевого диску.

Маркета повернулася у спринті домашнього етапу, після чого спортсменка знову зникла. Таким чином, її сезон закінчився у спринтерській гонці, де вона фінішувала на 52 місці.