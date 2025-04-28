Штучний інтелект у біатлоні: конкурент тренера, помічник атлета чи революційна загроза?

"Роботи захоплюють біатлон" – сподіваємось, не станемо свідками такого апокаліптичного розвитку подій, попри всі намагання "джина" вилізти з пляшки. Так, штучний інтелект вже звільняє людей з роботи, вбиває наповал спеціальності, змінює ринок праці та витісняє з побуту не так давно звичні речі.

У спорті неприродний розум присутній досить давно, як і різноманітні технології. І саме вони збільшують його видовищність. З часом хайтеку буде все більше, і всі ми маємо бути до цього готові, хоча б підсвідомо.

Навряд чи в найближчі роки "розумна штучна голова", а не тренер, вирішуватиме, кого ставити на четвертий етап естафети: Христину Дмитренко чи Олену Городну. Навряд чи Дмитро Підручний буде тренуватися з роботом, а не з Тарасом Лесюком.

Але крок за кроком штучний порадник робить і робитиме свою справу. Перспектива стати, наприклад, класним тренером буде в того, хто з ШІ буде "на ти" – як тут не крути.

До речі, біатлонні змагання роботів з лазерною зброєю могли б мати успіх серед глядачів. Кожному дають ім'я, приймають ставки, – здається, це не така вже й фантастика.

Ми спробували дізнатися в українських біатлоністів, наскільки вони готові до змін та які новаторства взагалі вже вимальовуються.

Всевидючі камери, прогноз стрільби та розумні датчики

Якось у цьому контексті згадалася розповідь Юлії Джими про те, як для заліку в університеті вона монтувала звук, так звану "аудіо-доріжку". Юлія навчалась на журналістку і як могла освоювала хайтек тих часів. Тоді, десь у 2015-му, з вуст олімпійської чемпіонки це звучало так технологічно… Тепер, у світі технологій, навіть школяр може змонтувати в телефоні відеоролик про біатлонну гонку, використовуючи ШІ в тій чи іншій формі.

Міжнародний союз біатлоністів намагається йти в ногу з часом. Разом зі своїм медіапартнером Eurovision Sport IBU вже застосовує систему камер на стрільбищі на основі штучного інтелекту. Це гарантує, що всі 30 стрілецьких позицій будуть охоплені, а національні транслятори матимуть змогу вивести в етер свого атлета. Про цю технологію якось розповімо більш детально, адже для мільйонів глядачів це актуальна річ.

Ще майже 10 років тому швейцарські фахівці робили дослідження, в якому намагались передбачити рівень стрільби біатлоніста та її залежність від різних факторів. Здається, вже скоро це стане "мейнстрімом".

Різноманітні датчики на тілі атлета – це також штучний інтелект, але це вже не щось нове та надто прогресивне. Однак всіх цих зчитувачів даних і порад від ШІ на основі них ставатиме все більше.

Кілька років тому на одній із зустрічей міжнародна біатлонна спільнота, голови федерацій, дискутували щодо напрямків розвитку цього виду спорту найближчим часом. Президент Федерації біатлону Молдови, далеко не найбільш біатлонної країни, заявив про впровадження системи, яка відстежуватиме реальний прогрес біатлоністів ще з дитячого спорту.

А що ж тоді думають більш прогресивні скандинави чи німці? Хоча дозволити собі використання ШІ може будь-хто – питання лише в ціні за розумну залізну голову. Але без кваліфікованого тренера поруч вона, гадаємо, не така вже й розумна.

Не буди лихо, поки тихо. Українці не поспішають "юзати" ШІ

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина каже, що не використовує ШІ у тренувальному процесі. Натомість він допомагає їй в інших справах.

"Зазвичай використовую ШІ для навчання, або для копірайтингу. Для тренувань у біатлоні ШІ не використовую, чи використовують інші – не знаю. Принаймні, я про таке поки не чула. Думаю, в біатлоні використання ШІ можливе у розробці програм для аналізу стрільби", – сказала біатлоністка в ексклюзивному коментарі "Чемпіону".

Норвезький біатлоніст Вебйорн Соерум також нещодавно висловився щодо перспектив ШІ. Каже, хоче його опанувати.

"Можливо, в майбутньому я зможу використовувати ШІ в біатлоні. Хочу навчитися основам та зрозуміти, як користуватися цим у повсякденному житті. Це потужний інструмент, і якщо є можливість його використовувати, то це добре. Також це стане в нагоді після завершення спортивної кар'єри", – сказав Соерум в коментарі іноземним ЗМІ.

Лідер української команди Дмитро Підручний на застосування ШІ наразі дивиться спокійно.

"Штучний інтелект поки що не використовую. Чи міг би він бути корисним у біатлоні – поки не думав", – сказав 33-річний біатлоніст у розмові з "Чемпіоном".

Приблизно ж таке ж бачення має 22-річний Віталій Мандзин:

"Серйозно темою штучного інтелекту не цікавлюсь, досить далекий від того. Інколи, коли є якесь питання, що не стосується спорту, то буває згадаю про ШІ та щось у нього запитаю. Але насправді поки що не планую ним активно користуватися, не бачу такої потреби наразі".

23-річний Степан Кінаш також має схоже ставлення до штучного інтелекту:

"За штучний інтелект взагалі нічого не можу сказати. Якщо брати фізичну підготовку, то я більше довіряю тренеру, ШІ у цьому плані не користувався. А для навчання він загалом корисний. Багатьох речей не треба шукати в Google. Написав, що треба – і тобі розповіли. Класна штука, в майбутньому це може перерости у щось грандіозне. Головне, щоб на користь суспільству", – каже молодий біатлоніст.

Допінг, віртуальна реальність, моделювання

Які перспективи у штучного інтелекту в біатлоні ми також запитали у… ШІ! А той пророкує собі впевнене майбутнє.

"У найближчі три роки, найімовірніше, ШІ активно буде впроваджуватись у кількох напрямках: аналітика результатів та тактика, аналіз техніки спортсмена, тактичні рішення (на основі статистики попередніх гонок, погоди, форми суперників). ШІ зможе аналізувати пульс, дихання, стабільність прицілу — і давати рекомендації для підвищення точності. Можливе створення індивідуальних тренажерів зі зворотним зв’язком на основі ШІ, які адаптуються до поточної форми спортсмена", – розповів ChatGPT.

Обіцяє ШІ й чимало технологічних рішень для глядачів, зокрема інтерактивну графіку та доповнену реальність.

"Глядачі будуть отримувати миттєву аналітику (ймовірність промаху, прогнози щодо місця на фініші, тощо) в реальному часі. Коментатори зможуть мати підказки в режимі реального часу" – вважає ШІ.

Втрутиться штучний інтелект і в боротьбу з допінгом, – каже сам же ШІ. Спеціальні алгоритми аналізуватимуть біологічні паспорти спортсменів ефективніше за нинішні методи.

А ще обіцяє більше змагань на штучному снігу та перенесення частини з них у більш сніжні та прохолодні широти.

Загалом, як стверджує робот, перспективи розвитку світового біатлону до 2030 року виглядають "досить позитивно, хоча й не без викликів".

Ми ж розуміємо, що замінити тренера навіть найрозумнішим ШІ буде дуже складно. Уявімо, що умовний український біатлоніст Петро погано спав вночі, бо його розлюбила кохана… Хороший тренер таке, мабуть, помітить і зробить висновки, а от ШІ в цій історії навряд чи допоможе. Принаймні, поки що…

А технології своє візьмуть все одно. Якщо вам 40+ і ви читаєте цей текст у смартфоні, та ще й надіслали його за кілька секунд знайомому, то колись це також було для вас чимось нереальним. А зараз це вже технологія минулого.

Ніщо не зупинить ідею, час якої настав...