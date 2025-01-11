Мандзин: Маю велике бажання поборотися за синю майку

Український біатлоніст Віталій Мандзин прокоментував свою боротьбу з американцем Кемпбеллом Райтом за синю майку лідера молодіжного заліку Кубку світу (до 23 років).

Спортсмена цитує biathlon.com.ua.

"На мене це не тисне. Більш того, я б сказав, що ми з ним у досить таки дружніх відносинах. Після гонки я стараюсь до нього підійти, побажати удачі і перед гонкою, так же і він у свою чергу робить. Тож досить адекватна у нас боротьба.

Звісно, я маю велике бажання поборотися за синю майку, але поки що Кемпбелл не дається (сміється). Та боротьба не завершилась, вона продовжується, тож буду боротися до останнього!", – заявив українець.