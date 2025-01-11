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Мандзин: Маю велике бажання поборотися за синю майку

Олег Дідух — 11 січня 2025, 14:03
Мандзин: Маю велике бажання поборотися за синю майку
Віталій Мандзин
Sara Damne/BILDBYRÅN

Український біатлоніст Віталій Мандзин прокоментував свою боротьбу з американцем Кемпбеллом Райтом за синю майку лідера молодіжного заліку Кубку світу (до 23 років).

Спортсмена цитує biathlon.com.ua.

"На мене це не тисне. Більш того, я б сказав, що ми з ним у досить таки дружніх відносинах. Після гонки я стараюсь до нього підійти, побажати удачі і перед гонкою, так же і він у свою чергу робить. Тож досить адекватна у нас боротьба.

Звісно, я маю велике бажання поборотися за синю майку, але поки що Кемпбелл не дається (сміється). Та боротьба не завершилась, вона продовжується, тож буду боротися до останнього!", – заявив українець.

Наразі Мандзин іде другим у молодіжному заліку зі 185 очками в активі. Райт лідирує з 241 балом. Раніше Віталій посів 17 місце в спринті в Обергофі.

Кубок світу з біатлону Віталій Мандзин

Віталій Мандзин

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