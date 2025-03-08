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Мандзин: Для біатлоністів тепла погода – особливо важка

Денис Шаховець — 8 березня 2025, 17:10
Мандзин: Для біатлоністів тепла погода – особливо важка
Віталій Мандзин
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Біатлоніст збірної України з біатлону Віталій Мандзин ексклюзивно для "Чемпіона" прокоментував 39 місце в гонці переслідування на сьомому етапі Кубку світу в чеському Нове-Мєсто.

21-річний українець, який пробіг сумарно чотири кола штрафу, спробував проаналізувати свої промахи.

"Перші три рубежі були досить непоганими. На останньому зробив два промахи, останні два постріли. Насправді було фізично дуже тяжко, концентрацію було складно тримати. Але маємо те, що маємо. Тому потрібно зробити певні висновки й рухатись далі".

Також Мандзин пояснив, чому для біатлоністів неприємно й складно виступати під час теплої погоди.

"Насправді умови досить непрості. Звісно, погода шикарна, сонечко світить, теплота на вулиці, але для нас, для біатлоністів, ця погода особливо важка, тому що фізично, коли сніг мокрий, дуже тяжко тримати високу швидкість. І я думаю, що кожен з атлетів зі мною погодиться. Тому сьогодні було дуже нелегко, але старався терпіти, старався показати непоганий результат на кожному колі. Десь трішки вийшло, десь ні, але в принципі такий ось результат", – сказав Мандзин.
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Нагадаємо, в неділю, 9 березня, етап у Нове-Мєсто завершиться естафетними гонками. Чоловіча естафета розпочнеться о 14:50 за Києвом.

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