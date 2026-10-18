Мандзин посів 15-те місце у фіналі суперспринту на Loop One Festival

Український біатлоніст Віталій Мандзин показав 15-й результат у фіналі чоловічого суперспринту на виставковому турнірі Loop One Festival.

У фіналі Мандзину не вдалося втримати високий темп і точність. На чотирьох вогневих рубежах українець припустився п'яти хиб, що відкинуло його на 15-ту позицію.

Українець на понад 2 хвилини відстав від переможця гонки, шведа Мартіна Понсілуоми.

Результати суперспринту

Мартін Понсілуома (Швеція) – 21:34.2 (1+1+0+0) Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія) – 4.0 (0+0+1+0) Ерік Перро (Франція) – 8.5 (0+1+0+1)

15. Віталій Мандзин (Україна) – 2:08.5 (1+1+1+2)

Раніше українські біатлоністки не змогли пробитись до фіналу суперспринту на Loop One Festival.

Напередодні українці Дудченко та Мандзин не відібралися до фіналу першого суперспринту.