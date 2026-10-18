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Мандзин кваліфікувався до фіналу суперспринту на Loop One Festival

Денис Шаховець — 18 жовтня 2026, 14:28
Мандзин кваліфікувався до фіналу суперспринту на Loop One Festival
Віталій Мандзин
Федерація біатлону України

Український біатлоніст Віталій Мандзин кваліфікувався до фіналу суперспринту в другий змагальний день Loop One Festival, що проходить у Мюнхені.

23-річний українець пройшов дистанцію з двома нулями і фінішував третім із відставанням усього у дві секунди. Перед ним у протоколі опинилися лише норвежець Стурла Легрейд та італієць Лукас Гофер.

Натомість ще один представник України Антон Дудченко посів останнє місце у своїй групі й завершив виступ на фестивалі.

Фінал за участю Мандзина та ще 14 біатлоністів у форматі масстарту розпочнеться 18 жовтня о 17:25 за київським часом.

Раніше українські біатлоністки не змогли пробитись до фіналу суперспринту на Loop One Festival.

Напередодні українці Дудченко та Мандзин не відібралися до фіналу першого суперспринту.

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