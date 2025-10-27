Загальна атмосфера мала свій вплив: зірковий біатлоніст пояснив завершення кар'єри

Відомий австрійський біатлоніст Фелікс Ляйтнер розповів про причини, через які він вирішив завершити професійну кар'єру.

Цитує спортсмена Ski-nordique.

Ляйтнер не міг порозумітися з Федерацією біатлону Австрії, що виснажило його впродовж останніх років.

"Я точно не завершив кар'єру через те, що не отримав місця в національній збірній. Однак загальна атмосфера мала свій вплив. Через відсутність середовища, в якому я відчував підтримку, де мені було добре і де я розумів, що всі бажають мені добра, я поступово втратив радість і пристрасть до спорту протягом цих останніх важких років", – розповів біатлоніст.

Також Ляйтнер звернув увагу на проблеми з екіпіруванням, які загострились після Олімпіади-2022.

"Ми маємо проблеми з інвентарем з часів Олімпійських ігор у Пекіні 2022 року, і лижі, мастило — це постійна тема для обговорення. Нас ніколи не сприймали серйозно, і з кожним роком ситуація тільки погіршувалася. Я відчував, що спортсмен перестав бути у центрі уваги", – сказав Ляйтнер.

Австрійця довго вважали найперспективнішим біатлоністом своєї країни. Він був триразовим чемпіоном світу серед юніорів, а у 2018 році також виграв індивідуальний чемпіонат Європи. Однак згодом Ляйтнер не зміг утвердитися на вершині Кубка світу.

