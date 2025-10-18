Відомий біатлоніст пояснив, чому завершив кар'єру в 28 років

Відомий австрійський біатлоніст Фелікс Ляйтнер зізнався, що завершив кар'єру оскільки "втратив радість і пристрать до спорту".

28-річний спортсмен розповів про це в коментарі для Sport1.de.

"Повісити лижі на цвях було не рішенням в останню хвилину. Я довго про це думав. Тому зараз все гаразд. Два тижні тому мені зробили операцію на міжхребцевих дисках, і з того часу це було практично само собою зрозуміло. Через грижу тренування з серпня були неможливі", – сказав Фелікс.

Австрієця довго вважали найперспективнішим біатлоністом своєї країни. Він був триразовим чемпіоном світу серед юніорів, а у 2018 році також виграв індивідуальний чемпіонат Європи. Однак згодом Ляйтнер не зміг утвердитися на вершині Кубка світу.

Нагадаємо, дворазовий чемпіон світу серед юніорів Алекс Цісар оголосив про завершення своєї кар'єри, оскільки став пілотом.