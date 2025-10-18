Дворазовий чемпіон світу серед юніорів завершив кар'єру, щоб стати пілотом

Колишній дворазовий чемпіон світу серед юніорів Алекс Цісар офіційно оголосив про завершення своєї кар'єри в біатлоні.

Про це пише Sport.de.

" Біатлоне, дякую тобі за все! Минуло два роки з мого останнього забігу на Кубку світу, і настав час офіційно оголосити про завершення моєї біатлонної кар'єри", – написав 25-річний словенець в Instagram.

Колишній спортсмен додав, що кардинально змінив професію. Тепер він буде помічником головного пілота на міжнародних рейсах.

" Я можу з гордістю сказати, що тепер я перший помічник пілота і літатиму на Airbus 320! Після незліченних годин навчання, занять на симуляторі та самовіддачі я здійснив одну зі своїх найбільших мрій – пілотувати справжній пасажирський літак", – додав Цісар.

На завершення Цісар ще раз подякував своїм колишнім колегам, а також попросив не дивуватися, якщо почують його голос під час перельоту.

" Наступного разу, коли летітимете, будьте уважні, бо можете почути мій голос: "Пані та панове, це перший помічник капітана. Мене звати Алекс, ласкаво просимо на борт!", – написав колишній біатлоніст.

Востаннє Цісар змагався наприкінці 2023 року. Тоді він брав участь у гонках Кубка IBU. Його остання гонка Кубка світу відбулася в Естерсунді в березні 2023 року. Він вперше брав участь у Кубку світу наприкінці 2019 року, лише через кілька місяців після того, як став дворазовим чемпіоном світу серед юніорів у Брезно.

Нагадаємо, зірковий французький біатлоніст Жаклен готовий завершити кар'єру після Олімпійських ігор.