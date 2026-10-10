Естонія оголосила склад на Loop One Festival у Мюнхені

Збірна Естонії визначилась зі складом на виставковий турнір з літнього біатлону Loop One Festival у німецькому Мюнхені.

Про це повідомляє EBT.

Свою країну представлять четверо спортсменів. До заявки ввійшли Регіна Ермітс, Сузан Кюльм, Рене Захкна та Марк-Маркос Кехва.

Зазначимо, що Loop One Festival відбудеться 17-18 жовтня. До програми турніру входять чоловічі та жіночі суперспринти.

Це змагання відбудеться вдруге в історії. Минулого року переможцями стали Ерік Перро та Ліза Вітоцці.

Нагадаємо, що Україна вже також оголосила свою заявку. "Синьо-жовтих" представлять Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Христина Дмитренко й Олександра Меркушина.