Естонія оголосила склад на Loop One Festival у Мюнхені
Регіна Ермітс
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Збірна Естонії визначилась зі складом на виставковий турнір з літнього біатлону Loop One Festival у німецькому Мюнхені.
Про це повідомляє EBT.
Свою країну представлять четверо спортсменів. До заявки ввійшли Регіна Ермітс, Сузан Кюльм, Рене Захкна та Марк-Маркос Кехва.
Зазначимо, що Loop One Festival відбудеться 17-18 жовтня. До програми турніру входять чоловічі та жіночі суперспринти.
Це змагання відбудеться вдруге в історії. Минулого року переможцями стали Ерік Перро та Ліза Вітоцці.
Нагадаємо, що Україна вже також оголосила свою заявку. "Синьо-жовтих" представлять Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Христина Дмитренко й Олександра Меркушина.