Визначились усі фіналісти суперспринтів на Loop One Festival

На міжнародних змаганнях із літнього біатлону Loop One Festival у німецькому Мюнхені визначились усі фіналісти суперспринтів.

У чоловічому суперспринті виступлять Теро Сеппаля, Ерік Перро, Вітеслав Хорніг, Ісак Фрей, Віктор Брандт, Антон Відмар, Юстус Штрелоу, Флоран Клод, Штурла Легрейд, Тьєррі Ланже, Вебйорн Соерум, Кемпбелл Райт, Йонас Маречек, Максім Жермен, Лукас Фрацшер.

У жіночий фінал кваліфікувалися Лу Жанмонно, Ліза Віттоцці, Анна Магнуссон, Суві Мінккінен, Каролін Кноттен, Мілена Тодорова, Йоганна Скотгейм, Лея Маєр, Анна Гандлер, Аїта Гаспарін, Анна Вайдель, Мая Клотенс, Лотте Ліє, Лара Вагнер, Жанні Рішар.

Чоловіча гонка розпочнеться о 16:40 за київським часом, жіноча – о 17:20.

Раніше українці Тарас Лесюк та Дмитро Підручний не змогли кваліфікуватися до фіналу суперспринту.