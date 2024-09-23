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ЧУ-2024. Ткаленко виграв чоловічий спринт, Мандзин посів 10 місце

Руслан Травкін — 23 вересня, 15:47
ЧУ-2024. Ткаленко виграв чоловічий спринт, Мандзин посів 10 місце
Руслан Ткаленко
biathlon.com.ua. Дмитро Євенко

З 23 по 26 вересня проходитимуть гонки літнього чемпіонату України 2024 з біатлону. Участь у внутрішній першості, зокрема, будуть брати чоловіча та жіноча команди "А".

У чоловічому спринті найкращим виявився Руслан Ткаленко. Він допустив два промахи на другій стрільбі, але це не завадило йому показати час на 4 секунди кращий, ніж Антон Дудченко.

Третій результат показав Владислав Чихарь. У нього був промах на першому вогневому рубежі, але він відстав від переможця на 25 секунд.

Віталій Мандзин фінішував лише на 10 позиції. Він загалом зробив 5 промахів.

Результат чоловічого спринту чемпіонату України:

1 🥇 Руслан Ткаленко (0+1) 16:29,4

2 🥈 Антон Дудченко (0+0) +4,2

3 🥉 Владислав Чихарь (1+0) +24,9

Нагадаємо, Олена Городна виграла жіночий спринт. Завтра, 24 вересня, відбудеться жіноча та чоловіча гонка переслідування.

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