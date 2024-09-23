ЧУ-2024. Валентина Семеренко посіла 18 місце у спринті, Олена Городна виграла гонку

З 23 по 26 вересня у Сянках (Львівська область) відбуваються гонки літнього чемпіонату України 2024 з біатлону. Участь у внутрішній першості, зокрема, будуть брати чоловіча та жіноча команди "А".

Стартували змагання жіночим спринтом, де тріумф здобула Олена Города, яка за дві стрільби допустила лише 1 промах, що дозволило їй показати час 16:29,4.

Анна Кривонос із результатом 16:44,2 стала другою. Вона тричі схибила під час стрільб. Трійку найкращих замкнула Христина Дмитренко.

Валентина Семеренко до фінішу прийшла лише 18. Варто відзначити, що Віта Семеренко не брала участь у гонці, оскільки ще у березні цього року отримала тимчасове відсторонення від змагань. Востаннє на міжнародних змаганнях Віта Семеренко виступала у сезоні 2021/22. Останні два сезони вона брала участь лише у чемпіонатах України.

Результат жіночого спринту чемпіонату України

1. 🥇 Олена Городна (0+1) 16:29,4

2. 🥈 Анна Кривонос (1+2) +14,8

3. 🥉 Христина Дмитренко (1+1) +28,4

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4. Велерія Шейгас (0+2) +55,1

5. Валерія Дмитренко (1+2) +56,1

6. Анастасія Меркушина (2+1) +1:00,0

7. Любов Кип'яченкова (1+2) +1:02,5

8. Дарина Чалик (2+2) +1:04,9

9. Ксенія Приходько (2+0) +1:07,8

10. Поліна Пуцко (2+1) +1:08,9

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11. Оксана Коваленко (2+1) +1:22,7

12. Тетяна Тарасюк (2+2) +1:25,8

15. Ірина Шевченко (2+0) +1:51,8

17. Надія Бєлкіна (1+0) +2:01,2

18. Валентина Семеренко (0+2) +2:12,0

19. Вікторія Хвостенко (1+3) +2:16,3

21. Аліна Хміль (2+3) +2:38,8

24. Ірина Тарасюк (0+3) +3:03,9

32. Лілія Стеблина (5+3) +3:49,3

36. Олександра Меркушина (5+2) +4:34,2