Артем Прима проніс прапор України на церемонії відкриття Всесвітніх ігор військовослужбовців

У швейцарському Люцерні відбулася церемонія відкриття Всесвітніх ігор військовослужбовців 2025. Організатори масштабних змагань оприлюднили світлини та відео з урочистостей.

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Делегації виходили в алфавітному порядку. Українську команду в якості прапороносця очолював Артем Прима.

До складу української біатлонної команди входять: Юлія Джима, Анна Кривонос, Надія Бєлкіна, Валерія Дмитренко, Ірина Петренко, Денис Насико, Артем Тищенко, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал. Усі вони представляють відповідні військові структури.

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Сьогодні, 25 березня, українські біатлоністи будуть змагатися у спринтах.

Нагадаємо, після сезону-2023/24 Артем Прима завершив активну міжнародну кар'єру, проте продовжує брати участь у чемпіонатах України. 37-річний біатлоніст є чотириразовим чемпіоном Європи та дворазовим срібним призером етапів Кубку світу.

Всесвітні ігри військовослужбовців 2025, у яких також беруть участь відомі біатлоністи та біатлоністки з інших країн, триватимуть до 30 березня включно.