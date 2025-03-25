Артем Прима проніс прапор України на церемонії відкриття Всесвітніх ігор військовослужбовців
У швейцарському Люцерні відбулася церемонія відкриття Всесвітніх ігор військовослужбовців 2025. Організатори масштабних змагань оприлюднили світлини та відео з урочистостей.
Делегації виходили в алфавітному порядку. Українську команду в якості прапороносця очолював Артем Прима.
До складу української біатлонної команди входять: Юлія Джима, Анна Кривонос, Надія Бєлкіна, Валерія Дмитренко, Ірина Петренко, Денис Насико, Артем Тищенко, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал. Усі вони представляють відповідні військові структури.
Сьогодні, 25 березня, українські біатлоністи будуть змагатися у спринтах.
Нагадаємо, після сезону-2023/24 Артем Прима завершив активну міжнародну кар'єру, проте продовжує брати участь у чемпіонатах України. 37-річний біатлоніст є чотириразовим чемпіоном Європи та дворазовим срібним призером етапів Кубку світу.
Всесвітні ігри військовослужбовців 2025, у яких також беруть участь відомі біатлоністи та біатлоністки з інших країн, триватимуть до 30 березня включно.