Збірна США оголосила заявку одразу на три наступні етапи Кубку світу

Збірна США з біатлону оголосила склад на етапи Кубку світу в Обергофі, Рупольдингу та Антхольці.

Про це повідомляє Федерація біатлону США.

Склад на 4-й етап (Обергоф): Кемпбелл Райт, Максим Жермен, Джейк Браун, Вінсент Боначчі, Дідра Ірвін, Грейс Кастонгуей, Джекі Гарсо та Хло Левінс.

Склад на 5-й та 6-й етапи (Рупольдінг та Антхольц): Кемпбелл Райт, Максим Жермен, Шон Догерті, Джейк Браун, Дідра Ірвін, Грейс Кастонгуей, Марджі Фрід та Люсінда Андерсон.

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Раніше визначився склад чоловічої та жіночої збірної України на четвертий етап Кубку світу-2024/25 в Обергофі. Також свою заявку оприлюднила команда Німеччини, для якої цей етап стане домашнім.