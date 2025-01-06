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Збірна США оголосила заявку одразу на три наступні етапи Кубку світу

Олексій Мурзак — 6 січня 2025, 20:46
Збірна США оголосила заявку одразу на три наступні етапи Кубку світу
Кемпбелл Райт
wright_campbell /Instagram

Збірна США з біатлону оголосила склад на етапи Кубку світу в Обергофі, Рупольдингу та Антхольці.

Про це повідомляє Федерація біатлону США.

Склад на 4-й етап (Обергоф): Кемпбелл Райт, Максим Жермен, Джейк Браун, Вінсент Боначчі, Дідра Ірвін, Грейс Кастонгуей, Джекі Гарсо та Хло Левінс.

Склад на 5-й та 6-й етапи (Рупольдінг та Антхольц): Кемпбелл Райт, Максим Жермен, Шон Догерті, Джейк Браун, Дідра Ірвін, Грейс Кастонгуей, Марджі Фрід та Люсінда Андерсон.

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