Одна зміна. Став відомий склад збірної Німеччини на Кубок світу в Обергофі

Тренерський штаб збірної Німеччини визначився зі складом на домашній етап Кубку світу в Обергофі.

Про це повідомляє пресслужба Німецького лижного союзу.

Склад збірної Німеччини:

Чоловіки: Філіпп Горн, Сімон Кайзер, Йоганнес Кюн, Філіпп Наврат, Даніло Рітмюллер, Юстус Штрелов

Жінки: Селіна Гротіан, Юлія Кінк, Франциска Пройсс, Софія Шнайдер, Юлія Таннхаймер, Ванесса Фогт

Таким чином, порівняно з третім етапом у складі відбулася одна зміна. Анна Вайдель випала з основи, її замінить Софія Шнайдер, яка заслужила це право завдяки успішним виступам на Кубку IBU.

Етап у Обергофі пройде з 9 до 12 січня. У програмі заплановані спринти, гонки переслідування та змішані естафети.

Раніше повідомлялося, що етап у Обергофі пропустить Маркета Давідова.